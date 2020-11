Por O Dia

O Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, preparou um Natal especial para a criançada este ano. Para alegrar a data para os pequenos, o estabelecimento convidou o "Mundo Bita e o Grande Natal", famoso desenho musical que é fenômeno, com mais de cinco milhões de inscritos no YouTube. Todo o shopping vai receber a temática da atração.

A Árvore de Natal terá 12 metros de altura e ficará na Praça de Eventos, com outras 20 árvores enfeitadas com miniaturas dos personagens. O espaço também terá um trono pet para receber cães. No local, haverá atividades recreativas do desenho, com balões giratórios, renas em trenó e jogo da memória temático do programa.

De acordo com o Via Parque, todos os espaços serão adaptados para receber os visitantes, cumprindo as normas de segurança e higiene. Para registrar o momento, as famílias poderão tirar fotos com o personagem Bita em formato 3D, com as renas e até na casinha do Noel. As atrações são gratuitas e a classificação livre.

"Estamos muito felizes de trazer o "Mundo Bita e o Grande Natal" ao nosso público que estava ansioso por uma atração infantil no fim do ano. Os nossos clientes poderão se sentir como se estivessem dentro do seu desenho preferido, entrando nos cenários e participando das atividades interativas. Preparamos tudo com muito carinho e esperamos trazer a magia do Natal para que seja especial para toda a família", disse Elizangela Oliveira, Gerente de Marketing do Via Parque Shopping.

Este ano, o Papai Noel vai ser tecnológico. O bom velhinho vai aparecer de forma virtual, em realidade aumentada e será feita via aplicativo com leitura de QR Code, ao apontar o celular, o Papai Noel surge em tamanho real interagindo com os visitantes com a dancinha do TikTok, a pose clássica do ex-velocista Usain Bolt, tocando guitarra, comendo hambúrguer, distribuindo presentes e outros movimentos.

O público também poderá receber mensagens do Papai Noel por Whatsapp. É só enviar uma mensagem para receber instruções sobre como participar da brincadeira. O número será divulgado nas redes sociais do Via Parque. O Papai Noel vai enviar áudios personalizados às crianças, mensagens natalinas gravadas por vídeo também customizadas, e até contos infantis com histórias sobre sua casa e a produção de brinquedos.