Publicado 04/11/2020 16:08 | Atualizado 04/11/2020 16:49

Rio - A Polícia Federal prendeu, na tarde desta quarta-feira, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, um acusado de envolvimento no caso do estupro coletivo de uma adolescente em situação de vulnerabilidade. O crime aconteceu em 2016, na comunidade do Barão, na Praça Seca.A prisão foi efetuada pelos policiais federais enquanto o foragido, que não teve a identidade revelada, almoçava em um restaurante na Avenida João XXIII, em Santa Cruz.Contra o preso, de 24 anos anos, havia um mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Federal Criminal. Ele responde pela divulgação de imagens relacionadas ao estupro.Segundo a polícia federal, após a adoção das formalidades na Superintendência Regional no Rio de Janeiro, o preso será encaminhado ao sistema prisional.Ao todo, a Polícia Civil indiciou sete pessoas pelo estupro, entre elas o então chefe do tráfico da Barão, que morreu em 2018 em confronto com agentes de uma operação conjunta entre polícia e forças armadas.