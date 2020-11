Versão digital do documento Divulgação

Por O Dia

Rio - O licenciamento de veículos de passeio pode ser feito 100% digital no Rio de Janeiro e os proprietários não precisam mais ir a uma unidade de atendimento do Detran para emissão anual do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Durante a pandemia, mais de 1,2 milhão de pessoas optaram por essa facilidade e baixaram a versão digital do documento em aparelhos celulares ou tablets, sem precisar agendar o serviço ou sair de casa.

De acordo com o Detran, no total, de janeiro a outubro deste ano, entre licenciamentos em documento físico e digital, 2,5 milhões de pessoas já licenciaram seus veículos, o que representa cerca de 80% dos veículos licenciados em 2019.

Publicidade

Embora o órgão esteja fazendo 25 mil licenciamentos presenciais por dia, o departamento orienta a população a buscar a versão digital do documento para evitar aglomeração nas unidades. Cerca de 300 mil proprietários já pagaram as duas taxas obrigatórias - GRT (Guia de Recolhimento de Taxa, disponível no site do Bradesco) e o DPVAT (seguro obrigatório devido à Seguradora Líder) -, estão aptos a baixar o documento, mas ainda não o fizeram.

A versão digital, válida em todo o território nacional, é a mais indicada para este momento de pandemia. Além de permitir ser baixado em até cinco dispositivos como celulares e tablets, o documento digital pode ser impresso pelo próprio motorista, em casa, e substitui completamente o tradicional documento em papel verde. Se algum agente de fiscalização solicitar o CRLV em uma blitz, por exemplo, o motorista pode apresentar tanto a versão digital no aplicativo Carteira Digital de Trânsito quanto a impressão em papel A4 ou similar feita em casa.

Publicidade

"O tempo é de retomada, mas ainda estamos numa pandemia. Hoje, já temos uma forma muito rápida e prática para ter o documento de licenciamento do carro, que é o CRLV digital. Os proprietários de veículos podem regularizar o licenciamento anual no próprio celular ou tablet e baixar o documento em até cinco dispositivos diferentes, ou seja, outras pessoas que usam o carro podem ter o licenciamento nos celulares também", disse o presidente do Detran-RJ, Adolfo konder.

Para quem quer baixar o CRLV digital, é preciso ter o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS.