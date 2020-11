mc rebeca divulgação

Por MH

As pistas de dança foram liberadas na cidade do Rio e nada melhor do que muito funk para matar a saudade. Sábado, MC Rebecca volta aos palcos com tudo na reinauguração da boate Street Campo Grande, na zona oeste.

A apresentação no estabelecimento vai seguir todas as orientações propostas pelo governo e com restrição de só funcionar com dois terços da capacidade do local. A boate irá fornecer álcool em gel para quem chegar despreparado ao local.

Publicidade

Rebecca lançou, no último dia 30, o clipe empoderado de 'A Preta é Braba, em parceri com Karol Conka. As imagens, inspiradas no filme 'Veloses e Furiosos', foram gravadas na cidade de São Paulo. Entre as canções da funkeira, que fez sucesso nos bailes do Rio, estão 'Cai de Boca', 'Coça de Rebecca' e 'Ao Som do 150'.

Os produtores Caroline Tussand e Jorge Nascimento garantem segurança aos frequentadores. "Estamos preparando o melhor para nosso público. Queremos levar felicidade e diversão a todos que confiarem essa noite a nosso lado, a infraestrutura da casa tá incrível. Estamos extremamente cautelosos com a segurança de todos os nossos clientes. Garantimos que a experiência na casa será incrível. Nos aguardem!", afirma Caroline.

Publicidade

Os ingressos já estão sendo vendidos nas plataformas digitais e também podem ser obtidos no próprio dia do evento a partir de R$60 (primeiro lote). Todas as bebidas já estarão inclusas no valor. O endereço é Rua Lucília 40, em Campo Grande.