Praia do Arpoador em plena pandemia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra, até esta quarta-feira, 313.089 casos confirmados e 20.759 óbitos por coronavírus no estado. Em 24h, 108 pessoas morreram pela doença. Há ainda 462 óbitos em investigação e 2.163 foram descartados. Entre os casos confirmados, 288.531 pacientes se recuperaram da doença.

Em virtude de um problema na base de dados do município de São João da Barra, que aconteceu na terça-feira, os casos de covid-19 mais que dobraram na cidade, chegando a 2.633. Nesta quarta, eles foram corrigidos para 1.319, o que levou a contagem geral de casos confirmados de ontem ser a mesma de hoje

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro - 120.432



Niterói - 16.067



São Gonçalo - 15.120



Belford Roxo - 11.201



Duque de Caxias - 11.014



Macaé - 9.680



Nova Iguaçu - 7.882



Campos dos Goytacazes - 7.801



Teresópolis - 7.560



Volta Redonda - 7.522



Angra dos Reis - 6.272



Itaboraí - 5.032



Magé - 4.492



Maricá - 4.034



São João de Meriti - 3.981



Nova Friburgo - 3.828



Barra Mansa - 3.706



Três Rios - 3.360



Resende - 3.135



Itaperuna - 3.134



Cabo Frio - 2.977



Petrópolis - 2.919



Itaguaí - 2.709



Queimados - 2.700



Rio das Ostras - 2.472



Rio Bonito - 2.189



Guapimirim - 2.155



Mesquita - 1.910



Araruama - 1.790



Nilópolis - 1.606



São Pedro da Aldeia - 1.439



São João da Barra - 1.319



Barra do Piraí - 1.276



Santo Antônio de Pádua - 1.255



Saquarema - 1.248



Casimiro de Abreu - 1.201



Mangaratiba - 1.140



Paraíba do Sul - 1.132



Paraty - 1.036



Tanguá - 940



Paracambi - 913



Seropédica - 906



Vassouras - 874



Iguaba Grande - 873



Piraí - 853



Bom Jesus do Itabapoana - 847



Conceição de Macabu - 785



Valença - 760



Porciúncula - 720



Varre-Sai - 717



Cachoeiras de Macacu - 704



Sapucaia - 676



São Francisco de Itabapoana - 644



Natividade - 637



Japeri - 628



Quissamã - 570



Armação dos Búzios - 566



Pinheiral - 565



Miracema - 531



São José do Vale do Rio Preto - 499



Porto Real - 472



Cardoso Moreira - 434



Itatiaia - 424



Itaocara - 418



Cordeiro - 414



Cantagalo - 401



Italva - 362



Carapebus - 360



Laje do Muriaé - 346



Rio Claro - 319



Miguel Pereira - 302



Silva Jardim - 295



São Fidélis - 294



Mendes - 287



Areal - 285



Carmo - 258



Engenheiro Paulo de Frontin - 230



Arraial do Cabo - 227



Cambuci - 219



Sumidouro - 215



Bom Jardim - 204



Paty do Alferes - 203



Aperibé - 198



Comendador Levy Gasparian - 169



Quatis - 168



São José de Ubá - 147



Macuco - 121



Santa Maria Madalena - 121



São Sebastião do Alto - 90



Duas Barras - 78



Trajano de Moraes - 68



Rio das Flores - 26

As 20.759 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro - 12.219



Duque de Caxias - 789



São Gonçalo - 787



Nova Iguaçu - 686



Niterói - 520



São João de Meriti - 493



Campos dos Goytacazes - 432



Belford Roxo - 325



Petrópolis - 271



Magé - 247



Volta Redonda - 244



Itaboraí - 230



Nilópolis - 206



Angra dos Reis - 202



Mesquita - 192



Barra Mansa - 179



Macaé - 174



Teresópolis - 173



Cabo Frio - 171



Nova Friburgo - 160



Itaguaí - 140



Maricá - 133



Resende - 113



Itaperuna - 87



Rio das Ostras - 85



Saquarema - 78



Araruama - 72



Queimados - 71



Seropédica - 71



Três Rios - 71



Guapimirim - 70



Barra do Piraí - 62



Rio Bonito - 62



São Pedro da Aldeia - 60



Tanguá - 44



Japeri - 43



Mangaratiba - 43



Iguaba Grande - 38



Paracambi - 38



Cachoeiras de Macacu - 37



Paraty - 34



Itaocara - 33



São Fidélis - 31



Casimiro de Abreu - 30



Sapucaia - 30



Vassouras - 27



Paraíba do Sul - 25



Porciúncula - 25



Valença - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Santo Antônio de Pádua - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Quissamã - 20



São José do Vale do Rio Preto - 19



Pinheiral - 18



Porto Real - 18



Armação dos Búzios - 16



Miguel Pereira - 16



Conceição de Macabu - 15



Piraí- 15



Rio Claro - 15



Sumidouro - 14



Italva - 12



Itatiaia - 12



São João da Barra - 12



Areal - 9



Silva Jardim - 9



Aperibé - 7



Cambuci - 7



Arraial do Cabo - 6



Paty do Alferes - 6



Miracema - 5



Natividade - 5



Santa Maria Madalena - 5



Bom Jardim - 4



Carapebus - 4



Carmo - 4



Comendador Levy Gasparian - 4



Engenheiro Paulo de Frontin - 4



Rio das Flores - 4



São Sebastião do Alto - 4



Cardoso Moreira - 3



Duas Barras - 3



Macuco - 3



Mendes - 3



São José de Ubá - 3



Cantagalo - 2



Laje do Muriaé - 2



Quatis - 2



Varre-Sai - 2



Cordeiro - 1