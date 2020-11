Mapa de risco do Rio de Janeiro para a covid-19 Divulgação

Por O Dia

Rio - A Subsecretaria Extraordinária de Covid-19 divulgou, nesta quarta-feira, a nona edição do mapa de risco da covid-19. Nele, o estado do Rio permanece classificado em bandeira amarela, que representa baixo risco da doença. Apenas uma das nove regiões do estado apresentam risco moderado, com bandeira laranja: Baixada Litorânea. Nessa região vivem 6,68% da população do estado.



De acordo com o mapa, as oito regiões classificadas em amarelo, de baixo risco para o coronavírus, são: Metropolitanas I e II, Baía da Ilha Grande, Médio-Paraíba, Noroeste, Norte, Centro-Sul e Serrana. Juntas, elas concentram 93,32% da população do estado.



No geral, houve em todo o estado uma redução nos números de óbitos (- 47,59%) e casos (- 33,46%) na comparação entre as duas semanas analisadas. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria destinados aos pacientes de covid ficou em 37,36%, e a de leitos de UTI, em 49,84%.

Apenas a previsão de esgotamento de leitos de UTI e a taxa de positividade para covid (dois dos seis indicadores usados no cálculo) pontuam e ainda mantêm o estado do Rio na bandeira amarela.



Na Região da Baixada Litorânea, houve aumento de 100% no número de óbitos e uma taxa de positividade para a doença de 33,24%. Porém, a região também apresentou queda de 40,32% nos casos e taxa de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria, respectivamente, de 35,17% e 31,76%, mantendo a classificação de risco moderado.



Danilo Klein, médico Superintendente da Subsecretaria, explica como os dados afetam a classificação.



"Somente a Baixada Litorânea retrocedeu para a bandeira laranja em todo o estado, atingindo 11 pontos no total. Isso ocorreu devido a um aumento no número de óbitos. Da semana epidemiológica 41 para a 43, foram mais sete óbitos em Saquarema e dois em Rio das Ostras. Apesar da oscilação positiva no número de óbitos, em números absolutos, ele ainda é pequeno. Requer cuidado, mas ainda é pequeno", disse Klein.



Apesar do aumento de óbitos na Baixada Litorânea, o estado em sua totalidade está em equilíbrio.



"O Rio de Janeiro se mantém em um platô epidêmico. Por semana, são cerca de 1500 internações e 400 óbitos por SRAG. Ou seja, não houve aumento ou queda quando analisamos o estado como um todo, o que faz com que se mantenha o risco baixo", esclarece o médico.



A edição anterior do mapa de risco, a oitava, que foi divulgada em 19 de outubro, mostrava as Regiões Norte e Centro-Sul em bandeira laranja. A nona edição compara as Semanas Epidemiológicas 43 (18 a 24 de outubro) em relação à 41 (04 a 10 de outubro). Taxa de positividade de pacientes testados para coronavírus; variação de casos e óbitos por SRAG; taxa de ocupação de leitos destinados a SRAG; e previsão de esgotamento de leitos de UTI para SRAG são os indicadores utilizados na análise.



As bandeiras e os riscos indicados variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Cada nível de risco representa um conjunto de recomendações de isolamento social.