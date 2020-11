Multidão faz a festa com oferenda de R$ 15 mil em dinheiro no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio Reprodução

Por Gabriel Sobreira

Publicado 04/11/2020 19:06 | Atualizado 04/11/2020 20:26

Rio – Um vídeo publicado no Twitter do perfil Rio de Nojeira mostra a ação de populares pegando R$ 15 mil em dinheiro de uma oferenda, supostamente, no Cemitério de Inhaúma, circula pelas redes sociais. Procurado, o cemitério preferiu não se manifestar. A gravação pode ter sido feita nesta segunda-feira, Dia de Finados. No vídeo, um homem grava e se surpreende com a multidão à frente dele disputando cada nota.

Cemitério de Inhaúma.

Deixaram maior grana em oferenda. Pessoal passou o rodo no dinheiro.



“Olha lá, irmão, maior briga. Maluco caiu até no chão, que isso”, diz espantado. Segundos depois, esse mesmo homem vai até um outro que, entre túmulos, abre uma sacola preta com garrafa de cerveja quebrada e conta as notas que conseguiu. “Quem não pegou, eu vou pegar”, comemora ele, enquanto conta um maço com cédulas de R$10 e R$ 20.



As imagens se espalharam rapidamente e chegaram até o babalawo (sacerdote de grande respeito na cultura yorubá) Ivanir dos Santos. Ele desconfia se era de fato uma oferenda. “Poderia ser o dinheiro esquecido por alguém”, avalia. Em seguida, Santos explica que, normalmente, oferendas são feitas com moedas. Cédulas não são tão comuns. Na verdade, segundo o babalawo, moedas quanto mais antigas, melhor.



Mas Santos não descarta totalmente a possibilidade de ter sido uma oferenda. “É raro, mas pode ser o caso de que quem vai pegar esse dinheiro trará prosperidade para quem fez a oferenda”, explica. Segundo o babalawo, normalmente se dá dinheiro para mendigos. “Porque isso trará uma energia positiva. Mas nunca vi esse valor (R$ 15 mil). Mas tudo depende, depende de quem fez e de para quem foi feita a oferenda e o acordo entre eles”, afirma.



Questionado se o dinheiro que alegrou o dia dos que estavam no cemitério poderia trazer algum tipo de consequência para seus novos donos, Santos é categórico.



“Nesse caso, não tem nenhum problema as pessoas pegaram. De repente, era esse objetivo, através dessa festa das pessoas, a prosperidade vai voltar para quem fez a oferenda. Não tem nada de negativo para quem pegou não, muito pelo contrário”, diverte-se.