Animal foi capturado nesta quarta-feira no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade Divulgação / Guarda Municipal

Por O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, resgatou, na manhã desta quarta-feira, uma capivara que apareceu e se escondeu nos fundos do terreno de um orquidário localizado na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. De acordo com agentes, equipes foram acionadas e compareceram ao local para realizar o resgate do animal que apresentava comportamento agressivo.



Após capturarem a capivara, os agentes constataram que ela estava com uma das patas machucada, sendo conduzida para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres (Cras). Depois de ser cuidada, ela será solta em um local apropriado.