Publicado 04/11/2020 20:24 | Atualizado 04/11/2020 21:45

Rio - Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, foi vítima de assalto na manhã desta quarta-feira. De acordo com as primeiras informações, a casa em que o funkeiro mora, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade, foi invadida por pelo menos três criminosos. O crime aconteceu por volta das 10h, quando bandidos mascarados entraram no local.

Lá, os suspeitos teriam algemado Mc Poze e rendido sua esposa, sogra e filha de um ano, além de ter levado joias, dinheiro e pertences da família. Em seu perfil no Twitter, o músico postou um desabafo: "Tem nada não, da covardia nem Deus escapou. Minha família em primeiro lugar. O que levaram, eu mando comprar tudo de novo, tá suave".

Tem nada não , da covardia nem Deus escapou minha família em primeiro lugar !!

Oque levou mando compra tudo dnv tá sv !!

TEM MAIS DEUS PRA DA DO QUE O DIABO PRA TIRA — Mc Poze Do Rodo (@McPozedorodo) November 4, 2020

A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que investigará o caso.