Rio – Cinco policiais militares são investigados por suspeita de sequestrarem o filho do chefe da milícia de Rio das Pedras, na Zona Oeste. Os PMs foram presos preventivamente e responderão por extorsão mediante sequestro e roubo. As informações são do RJ2, da TV Globo.

De acordo com a denúncia da promotoria de investigação especializada do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), no dia 29 de agosto de 2020, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste, os PMs Wagner Melo Duarte Batista, Carlos Eduardo da Silva Esteves, Miguel da Costa, Josiano de Souza Quintanilha e Victor Natario de Almeida abordaram as vítimas Maurício Ribeiro da Costa e um cliente dele, Wellington da Silva.



Ainda segundo o MPRJ, Maurício é filho do tenente reformado da PM, Maurício Silva da Costa, o Maurição, que é apontado como chefe da milícia em Rio das Pedras. Ele é acusado de extorquir dinheiro de comerciantes, matar tanto desafetos quanto quem não acate as ordens da milícia na região.



Maurição cumpre pena na penitenciária de Mossoró (RN). Ele foi um dos alvos da Operação Intocáveis, em janeiro de 2019, que prendeu milicianos da Zona Oeste. A transferência aconteceu depois que a Justiça descobriu que ele continuava comandando a milícia de dentro da prisão.



COMO TUDO ACONTECEU



Segundo a denúncia do MPRJ, os policiais militares simularam uma falsa averiguação e ordenaram que a dupla fosse levada à Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte, para cumprimento de mandado de prisão. De acordo com a reportagem, que cita a denúncia, no caminho, os policiais anunciaram o sequestro e exigiram R$ 500 mil de resgate.



Maurício reduziu o valor para R$ 200 mil, pagos em duas parcelas. As vítimas ficaram três horas em poder dos sequestradores, até que a primeira parcela fosse paga. Logo em seguida, o crime foi denunciado à Delegacia Antissequestro (DAS) e os agentes identificaram os PMs e suas participações no crime.



O PM Josiano Quintanilha foi o primeiro a ser preso. Ele denunciou os demais envolvidos. Quintanilha irá responder em liberdade. Os Todos os policiais trabalham no 18º BPM, de Jacarepaguá, quartel responsável pelo patrulhamento de Rio das Pedras, na Zona Oeste.