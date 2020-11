Witzel foi afastado do cargo no dia 28 de agosto Agência O DIA

Por O Dia

Rio - O Tribunal Especial Misto decide nesta quinta-feira (5) sobre o prosseguimento, ou não, do processo de impeachment contra o governador afastado Wilson Witzel. O tribunal é formado por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, que farão votos individuais durante a sessão. Para o processo de afastamento avançar, é preciso um placar de maioria simples - 6 a 4 ou mais. Em caso de empate (5 a 5), o presidente do Tribunal de Justiça do Rio e do Tribunal Misto, Cláudio de Mello Tavares, também vota.

A votação deve se estender durante toda esta quinta-feira e não tem hora para acabar. Em Santa Catarina, a sessão que definia o afastamento definitivo do governador Carlos Moisés (PSL) durou mais de 15 horas. No Rio, a expectativa é que o debate seja longo, mas definido ainda hoje. A sessão começa às 10h, com a leitura do relatório de 128 páginas do deputado estadual Waldeck Carneiro (PT). Depois, defesa e acusação têm 15 minutos cada para manifestações e, então, desembargadores e deputados debatem seus votos.

Publicidade

Caso o processo seja aprovado, será editado um acórdão no prazo de 10 dias; depois, a defesa de Witzel terá mais 20 dias para se manifestar. O sistema ainda prevê depoimentos de testemunhas e alegações finais de defesa e de acusação, o que deve durar mais alguns meses. Se não avançar, o processo é arquivado.