Por O Dia

Publicado 05/11/2020 09:23 | Atualizado 05/11/2020 14:03

Rio - Policiais militares e equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizaram uma ação na Lagoa da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira. Agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) receberam denúncia de que uma rede de esgoto estaria sendo despejada no local, e procuraram condomínios ou centros comerciais do Jardim Oceânico que possam ter cometido crimes ambientais. A equipe marítima do Inea autuou uma empresa, e a equipe terrestre multou e notificou um centro comercial, uma unidade hospitalar e um condomínio residencial.

A ação conjunta contou com 22 policiais militares, nove agentes do Inea e outros quatro fiscais do Inea. Dois jet skis da Polícia Militar e uma embarcação do Instituto do Ambiente também foram destinadas ao local. Em nota, a PM afirmou que "denúncias recebidas informam que no local a rede de esgoto é despejada no sistema de drenagem de águas pluviais, sendo destinada ao canal da Joatinga e praia da Barra". A Ilha da Gigóia também pode ter sido afetada.

Em nota, o Inea afirmou que "empresas e centros comerciais localizados no complexo lagunar da Barra da Tijuca foram alvo de fiscalização". Agentes multaram e notificaram um centro comercial, um condomínio e uma unidade hospitalar por "por lançamentos de efluentes; obstrução de atividade de fiscalização; operação sem licença ambiental e tratamento inadequado de lixo infectante". Os responsáveis serão conduzidos para a 16ª DP (Barra).