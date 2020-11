Jornalista e chargista Lanfranco Aldo morre aos 95 anos Reprodução Youtube

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 10:48 | Atualizado 05/11/2020 11:01

Rio - Morreu na noite desta quarta-feira (4) o chargista Lanfranco Aldo, conhecido como Lan, aos 95 anos, vítima de uma pneumonia. Ele estava internado há dois meses no Hospital Beneficência Portuguesa, no bairro Valparaíso, em Petrópolis, Região Serrana do Rio.

Segundo informações do G1, o corpo já saiu do hospital e está sendo preparado para o sepultamento. A funerária informou que o corpo chegou por volta das 9h20 e que ainda não há horário definido para a cerimônia. De acordo com a funerária, a família está resolvendo questões documentais e ainda não há previsão para a liberação para o velório e enterro.



O sepultamento vai ocorrer no cemitério de Itaipava.

Carreira

Lan nasceu na Itália em 1925 e chegou a trabalhar em diversos países como Argentina, Uruguai e França, até chegar ao Brasil, onde dizia ter se apaixonado pelo país. Ele teve passagens pelo Jornal do Brasil e pelo O Globo, no Rio de Janeiro.

O chargista travalhava há 45 anos em Petrópolis, em um sítio onde viveu com a esposa, Olívia Marinho. Em sua casa, no distrito de Pedro do Rio, ele mantinha um ateliê com mais de cinco mil caricaturas.