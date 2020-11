PM apreendeu uma pistola e uma granada Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 12:00 | Atualizado 05/11/2020 13:50

Rio - Um tiroteio no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, deixou um cabo da Polícia Militar e um suspeito baleado na madrugada desta quinta-feira. Segundo a PM, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizavam patrulhamento quando foram atacados a tiros em uma rua de Ramos. Os dois feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



O policial foi atingido no braço e o estado dele é estável. O suspeito está internado em estado grave e sob custódia da polícia. Segundo a PM, com o homem foram apreendidos uma pistola e uma granada. Na ação, a polícia também recuperou uma motocicleta.