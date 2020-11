Por O Dia

A partir de domingo, a Feira Orgânica retorna ao Bangu Shopping. O evento é organizado por uma cooperativa de produtores e volta a ser realizado após a liberação de feiras e eventos na cidade do Rio. O evento acontecerá sempre no segundo domingo do mês, das 11h às 17h.

A feira já era realizada há dois anos, por meio de uma parceria entre o Bangu Shopping e a Rede Carioca de Agricultura Urbana (Rede CAU), um movimento social que agrega pessoas e organizações para a defesa da agroecologia nas cidades, em defesa do consumo ético e responsável.

O evento vai contar com produtores que trabalham com cultivo de alimentos saudáveis, sem o uso de agrotóxicos. Na feira, os consumidores poderão comprar produtos 100% orgânicos in natura, como frutas, verduras e legumes, além de pães, cookies, bolos e geleias, entre outros. A feira será feita na portaria 4, próxima a Via Mia e a visitação é gratuita.

Ainda domingo, o Bangu Shopping, em parceria com a Secretaria de Proteção aos Animais e da ONG RJ Pet, promove uma feira presencial para a adoção de cachorros e gatos. A campanha também acontecerá sempre no segundo domingo de cada mês. O shopping destaca que, além de um ato de amor, a adoção deve ser um ato de responsabilidade.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), somente no Brasil, existem mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo aproximadamente 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros.

"Atuar junto a ONGs, protetores e sociedade criando projetos, estruturas e ferramentas que auxiliem o trabalho voltado para a causa animal sempre foi e continua sendo uma de nossas prioridades", afirma Monica Freitas, gerente de marketing do Bangu Shopping.

Os interessados na adoção precisam ter idade maior que 18 anos, estar munido de documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência, além de assinar um Termo de Adoção. Os gatos só poderão ir para lares telados. A feira vai acontecer na Portaria 1, em frente a Fashion Biju, das 13h às 17h. O Bangu Shopping fica na Rua Fonseca 240.