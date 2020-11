Menina é atropelada por trem em Nova Iguaçu Reprodução/TV Record

Por O Dia

Uma menina, de 12 anos, foi atropelada por um trem em Rodilândia, Nova Iguaçu, na manhã desta quarta-feira. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde passou por uma cirurgia de emergência e está internada em estado gravíssimo.



De acordo com a Polícia Militar, a menina foi atingida enquanto utilizava uma passagem clandestina situada entre as estações de Austin e Comendador Soares. Após o acidente, populares fizeram uma manifestação bloqueando a via com troncos, entulho e fogo, mas a situação foi controlada e via liberada.

Em nota, a Supervia lamentou o ocorrido e ressaltou que é "extremamente importante que a população respeite as normas de segurança e não caminhe na linha férrea, área destinada exclusivamente à circulação dos trens. O respeito a essa regra é a melhor forma de evitar acidentes, que colocam em risco a vida de pedestres e podem causar prejuízos à circulação."