Sede da Sefaz - RJ Divulgação / Governo do Estado RJ

Por O Dia

Rio - A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realizou, nesta semana, a Operação Gole Seco, para confirmar o cadastro de contribuintes do setor atacadista de bebidas, suspeitos de informar endereços físicos inexistentes ao fisco. Os auditores fiscais da Receita Estadual investigaram empresas fantasmas, criadas para burlar o pagamento do tributo.



"A fraude é confirmada quando o estabelecimento registra a saída das mercadorias como se o tributo tivesse sido pago antecipadamente, o que não ocorre na realidade. Se as suspeitas forem confirmadas, haverá o impedimento preventivo e o posterior cancelamento da Inscrição Estadual", afirma o superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ, Rodrigo Aguieiras.



A Operação Gole Seco faz parte do programa 'Na Mira da Receita Estadual', lançado em setembro pela Sefaz-RJ. O programa visa melhorar a arrecadação estadual sem aumento da carga tributária, fortalecendo o combate à sonegação fiscal e à concorrência desleal, por meio da intensificação das fiscalizações semanais para coibir irregularidades tributárias.