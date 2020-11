Policia Federal faz buscas na casa de Wilson Witzel no Palacio Laranjeiras Cléber Mendes

Por O Dia

Rio - O governador afastado Wilson Witzel usou as redes sociais para se defender, e também atacar adversários, minutos após o encerramento da sessão que decidiu, por unimidade, pela continuidade do processo de impeachment. Witzel declarou que "nem mesmo Jesus Cristo teve julgamento justo" e acusou a "esquerda" e "bolsonaristas extremistas".

"Enfrento mais este capítulo com a consciência tranquila. Trata-se de um processo político para me desgastar, especialmente pela esquerda e por bolsonaristas extremistas, mas tenho confiança de que deputados e desembargadores farão um julgamento justo para o bem da democracia", escreveu Witzel no Twitter. "Venho sendo acusado, sem provas, a partir de uma denúncia frágil feita por criminosos confessos. Minha missão para com a população fluminense me dá força, coragem e fé para enfrentar o linchamento moral e político ao qual estou sendo submetido".

"Nem mesmo Jesus Cristo teve um julgamento justo, mas cumpriu seu propósito. Não tenho dúvida de que a verdade prevalecerá. Infelizmente, a política tem usado o processo penal e o impeachment para afastar aqueles que não conseguem derrotar nas urnas".

Enfrento mais este capítulo com a consciência tranquila. Trata-se de um processo político para me desgastar, especialmente pela esquerda e por bolsonaristas extremistas, mas tenho confiança de que deputados e desembargadores farão um julgamento justo para o bem da democracia. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) November 5, 2020

Todos os membros do Tribunal Especial Misto - cinco desembargadores e cinco deputados estaduais - votaram a favor da denúncia. Antes das 13h, a sessão já tinha maioria simples - mais de seis votos - a favor do processo. Os votantes também decidiram que Witzel deve deixar, no prazo máximo de dez dias, o Palácio Laranjeiras, além de ter corte de um terço no salário.

Com a aprovação da denúncia, o relator terá dez dias para publicar o acórdão. Depois, a defesa de Witzel terá mais 20 dias para se manifestar. O sistema ainda prevê depoimentos de testemunhas e alegações finais de defesa e de acusação, o que deve durar mais alguns meses. O impeachment pode ser concluído em janeiro. "Na tese de avanço, acreditamos que em janeiro nós possamos nos reunir para termos o julgamento final e definitivo. Salvo se houver perícia. Aí, não tenho como garantir. A prova pericial demanda mais tempo", explicou Tavares.