Por O Dia

A Rio Fashion Day, uma das maiores feiras de moda e gastronomia do Rio, começa hoje e vai até o domingo, no Aerotown, na Barra da Tijuca. Nesta edição, os expositores da feira apostam em novidades para mudar o cenário provocado pela pandemia do novo coronavírus.

Ao todo, o evento terá 90 marcas de moda feminina, masculina, acessórios, calçados, moda infantil, moda praia, moda fitness, artesanato, decoração, além de 15 de gastronomia e cerveja artesanal. No cardápio da área gastronômica, os chefs vão preparar hambúrguer artesanal, massas, churrasco, sanduíches e doces gourmet.

O dono da Bourn Burger, Alberto Helbourn, conta que durante o período de paralisação por conta da pandemia, testou novidades em casa. Segundo ele, a hamburgueria vai apresentar o conceito de que para comer bem, não é preciso comer muito, que basta comer o que é bom e bem feito. No cardápio do evento, o clássico da Bourn, com os lanches "Australiano" e "Americano", além da maionese artesanal feita por Alberto.

"A expectativa é alta, até por conta desses meses que todos tiveram que diminuir o ritmo das suas atividades econômicas em função do que aconteceu no mundo. Está todo mundo depositando nesse evento suas apostas porque é o primeiro depois de tudo que aconteceu. O que estamos esperando é que realmente o Rio de Janeiro responda a essa primeira iniciativa de manter viva a chama dos eventos. É muito importante para o Rio, tanto economicamente, quanto no que se refere à interação das pessoas", declarou o empresário.

Além do retorno financeiro, que foi afetado pelo isolamento social, Andreia Brito, da loja de roupas Turmalina, espera que a feira a ajude a conquistar mais clientes e aprender sobre diferentes tendências de moda. Para ela, apesar dos abraços e apertos de mão ainda serem evitados, o calor humano de um sorriso e da cordialidade são um caminho para atrair novos consumidores.

"Participar do Rio Fashion Day com certeza nos traz experiências incríveis e notoriedade para quem participa dele. Eu vejo como uma oportunidade de gerar retorno financeiro, sem ter que ficar preso à um determinado local, e ela nos faz conhecer os mais diversos lugares e tendências para os vendedores, possibilitando novidades para os nossos clientes", explicou Andreia.

O evento contará com controle de lotação e entrada única, aferição de temperatura de clientes e expositores, totens de álcool em gel distribuídos em todo o local. As barracas de comida terão proteção entre o público e o produto, higienização nas mesas a cada uso com álcool em gel 70% e distanciamento de 4 m² entres as mesas. O uso de máscara é obrigatório para todos.

A entrada no Rio Fashion Day será gratuita e todas as marcas aceitarão compras nos cartões de crédito e débito. Hoje, o horário de funcionamento será das 16h às 21h. Amanhã e domingo, das 13h às 21h. O Aerotown Barra fica na Avenida Ayrton Senna 2.541. A entrada é gratuita e o local conta com estacionamento.