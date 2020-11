Denilson Silva Pessanha, o 'Maninho do Posto' Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 19:24 | Atualizado 05/11/2020 19:44

Rio - Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), prenderam, em Vila Velha, no Espírito Santo, nesta quinta-feira, Denilson Silva Pessanha, o Maninho do Posto, ex-vereador de Duque de Caxias e um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, ele é suspeito de liderar um grupo criminoso que furtou 14 milhões de litros de combustível entre junho de 2015 e março de 2017, ocasionando um prejuízo estimado de R$ 33,4 milhões a Petrobras.

Segundo a polícia, Maninho foi surpreendido em casa na manhã desta quinta-feira. Ele levava uma vida de luxo no bairro Praia da Costa, um dos principais e mais caros do município de Vila Velha, onde assumiu outra identidade, com novo nome e família, vivendo como empresário bem sucedido, dono de postos de gasolina em todo o estado do Espírito Santo. Investigações apontam ainda que o criminoso continua explorando o furto de combustíveis na Baixada Fluminense, no Rio.

"Ele nem tinha carro. Usava veículos de aplicativos para não chamar atenção. Morava em um apartamento simples, mas tinha um vida de luxo. No Espírito Santo, possuía seis postos de gasolina em várias cidades, tudo em nome de terceiros", disse o delegado Felipe Curi, diretor do Departamento de Polícia Especializada (DGPE).

Neste ano, o Disque Denúncia chegou a aumentar para R$ 5 mil a recompensa por informações pela captura de Denilson.

"Este criminoso era o grande financiador do esquema, que roubava combustíveis direto dos dutos. Tal prática poderia até mesmo causar mortes ou grandes acidentes ambientais, pois os dutos eram subterrâneos. Para perfurar, eles pagavam uma espécie de "pedágio" à milícia e, assim, furtavam milhões em litros de combustíveis. Todo o material era transportado em caminhões tanques", declarou o delegado da DDSD, André Leiras.