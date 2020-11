Por O Dia

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia (SMDT) abriu oito mil vagas para cursos e palestras on-line das Naves Virtuais do Conhecimento. Os cursos oferecidos são voltados para as áreas de robótica, games, empreendedorismo e redes sociais. As palestras serão direcionadas para as áreas de endomarketing, design e programação.

Apesar das unidades de Santa Cruz, Vila Aliança e Padre Miguel, na Zona Oeste da cidade, e de Irajá, Penha e Madureira, na Zona Norte, estarem abertas, os cursos e palestras continuam sendo oferecidos no modelo virtual para evitar aglomeração nas Naves. Todos os cursos são gratuitos e os alunos ganham certificados de conclusão ao fim das aulas.

Para ter acesso a outras informações sobre os cursos e palestras, e realizar a inscrição, basta acessar o site www.navedoconhecimento.rio. Para usar os serviços das naves presencialmente é necessário realizar o agendamento de utilização dos serviços da LanTable e da Biblioteca Digital. O usuário só poderá entrar na unidade de ensino com o horário previamente marcado.

Os serviços também podem ser acessados pelo aplicativo NavesAPP, para os sistemas Android e iOS, além do site e do WhatsApp das Naves, que podem ser consultados no site da Prefeitura do Rio (www.prefeitura.rio).