Duas pessoas são baleadas em assalto a ônibus na Zona Oeste

Por O Dia

Rio - Morreu, na manhã desta quinta-feira, Reginaldo Teixeira dos Santos, de 51 anos, uma das vítimas do assalto que ocorreu no último domingo (1) a um ônibus da linha 864 (Bangu x Campo Grande), na Zona Oeste. Reginaldo tinha sido socorrido ao Hospital Municipal Rocha Faria em estado gravíssimo após ser atingido por dois tiros no peito, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma outra vítima, identificada como Raphaela Cardoso da Silva, de 23 anos, que também foi levada a unidade de saúde, sofreu ferimentos no rosto e teve alta no mesmo dia em que aconteceu o crime.

Ainda não há informações sobre a data e local do enterro de Reginaldo.

O assalto

No último domingo, criminosos entraram em um ônibus perto do bairro Santíssimo por volta de 7h30 e anunciaram o assalto. Após roubar os pertences dos passageiros, os ladrões desembarcaram em frente ao Colégio Eterj, e na porta do veículo, um deles atirou, atingindo os dois passageiros. O ônibus seguiu diretamente para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, para socorrer os feridos.

No dia do crime, a Polícia Militar informou que agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência. Já de acordo com informações da 35ª DP (Campo Grande), as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato e prender os criminosos.