Parte do material encontrado em painel de veículo em que criminoso estava Polícia Federal / Divulgação

Por O Dia

Rio - Policiais federais prenderam, na tarde desta quinta-feira, um homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, transportando cerca de 50kg de cocaína no painel de um veículo em Seropédica, na Baixada Fluminense. De acordo com a PF, no momento da abordagem, o motorista não apresentou a CNH e demonstrava nervosismo, o que chamou a atenção da equipe, que imediatamente decidiu usar um cão farejador para uma vistoria no veículo.

Durante a ação, o animal sinalizou a presença das drogas no painel do automóvel. Lá, foram encontrados 45 tabletes de cocaína. O criminoso foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, onde responderá por tráfico de drogas.





