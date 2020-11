O motorista da van fugiu pela contramão durante a fiscalização da Seop Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 20:55 | Atualizado 05/11/2020 21:42

Rio - Um motorista de uma van, que não teve o nome divulgado, será multado em R$ 7.196,89 por ter cometido infrações gravíssimas após fugir na contramão e em alta velocidade de uma fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). A ação aconteceu em Senador Camará, na Zona Oeste, na tarde desta quinta-feira. O vídeo da ação foi exibido pelo RJTV 2.

A Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), ressalta que atua diariamente na fiscalização de vans e kombis de passageiros na cidade, inclusive, intensificando as ações durante a pandemia.

Somente neste ano, até 31 de outubro, o órgão autuou 22.118 veículos, removeu 1.448 - sendo 367 piratas - e lacrou 92. As equipes são formadas por policiais militares lotados no órgão, guardas municipais e fiscais de Transporte, além de PMs contratados via Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que prestam apoio às ações.