Pedágio na Ponte Rio-Niterói sofre reajuste a partir deste sábado Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 06:55 | Atualizado 06/11/2020 07:27

Rio - A partir deste sábado (7) a tarifa do pedágio da Ponte Rio-Niterói vai ficar mais cara. A tarifa básica de carros, por exemplo, aumentou em R$ 0,30, passando de R$ 4,30 para R$ 4,60. Motociclistas agora pagam R$ 2,30. Caminhões leves e ônibus passam a pagar R$ 9,20.



O reajuste foi publicado nesta quinta-feira (5) no Diário Oficial da União. A autorização é da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Deliberação nº 454.

Em agosto deste ano a ANTT autorizou o reajuste e manteve a antiga tarifa do pedágio na Ponte. O ultimo aumento foi em 2018.



Confira a tabela de valores a serem aplicados



- Automóvel, caminhonete e furgão (rodagem simples): R$ 4,60



- Motocicletas e triciclos: R$ 2,30



- Caminhão leve, caminhão trator, ônibus e furgão (rodagem dupla): R$ 9,20



- Automóvel com semi-reboque e caminhonete com semi-reboque: R$ 6,90



- Ônibus, caminhão, caminhão trator, caminhão trator com semi-reboque (rodagem dupla): R$ 13,80



- Automóvel com reboque e caminhonete com reboque: R$ 9,20



- Caminhão com reboque e caminhão com semi-reboque (4 eixos): R$ 18,40



- Caminhão com reboque e caminhão com semi-reboque (5 eixos): R$ 23,00



- Caminhão com reboque e caminhão com semi-reboque (6 eixos): R$ 27,60