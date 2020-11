Polícia Civil realiza operação contra pornografia infantil Reginaldo Pimenta

Publicado 06/11/2020 07:32 | Atualizado 06/11/2020 12:40

Rio - A Polícia Civil realiza nesta sexta-feira a 7ª fase da Operação Luz na Infância, no Rio, em outros estados e no exterior. A operação visa cumprir mandados de prisão contra criminosos responsáveis por distribuir pornografia infantil.



A operação tem como alvo 137 mandados de busca e apreensão, no Brasil e em mais quatro países: Argentina, Estados Unidos, Panamá e Paraguai.



No Rio, são sete mandados de busca e apreensão nos bairros de Jacarepaguá, Lins de Vasconcelos e Vargem Pequena, na capital. Já em São Gonçalo, os agentes estão nos bairro Centro e Santa Luzia. Até o fim da manhã os agentes prenderam em flagrante dois criminosos que guardavam em suas residências material com imagens de exploração de pornografia infantil.



No Brasil, a condenação para os responsáveis por esse tipo de crime varia de um a quatro anos de prisão para quem armazena materiais pornográficos de conteúdo infantil, de três a seis anos pelo compartilhamento e de quatro a oito anos de prisão pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.

LUZ NA INFÂNCIA



Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) a Operação Luz na Infância, tem o objetivo de identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.



Desde outubro de 2017, quando ocorreu a primeira fase da operação, 597 pessoas foram presas e 1.329 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.