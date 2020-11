Polícia Civil realiza operação para prender milicianos suspeitos de matar candidato a vereador da Baixada Fluminense Reprodução Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 10:24 | Atualizado 06/11/2020 11:13

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação na manhã desta sexta-feira (6) para combater a milícia liderada por Wellington da Silva Braga, o Ecko. Os agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão em bairros dos municípios de Nova Iguaçu e de Duque de Caxias, um deles na casa do candidato a vereador Germano Silva de Oliveira, conhecido como Maninho de Cabuçu.



A milícia de Ecko tem Danilo Dias Lima, conhecido como “Tandera”, como responsável por parte da organização criminosa, com atuação em diversos bairros.

As buscas tiveram por objetivo arrecadar provas nas investigações que apuram a morte do candidato a vereador de Nova Iguaçu Domingos Barbosa Cabral , o Domingão, assassinado no dia 10 do mês passado.

Domingão era irmão do policial militar André Barbosa Cabral, conhecido como Cabral, que foi preso pela polícia em julho desse ano, apontado como chefe de uma milícia que atua em algumas regiões de Nova Iguaçu.



A milícia de Cabral teria entrado em conflito com a milícia de Ecko. De acordo com uma das hipóteses da polícia, a morte de Domingão teria sido uma resposta da milícia de Ecko ao grupo de Cabral.



Atuação da milicia em campanhas eleitorais

Denúncias apontam que Maninho do Cabuçu teria sido escolhido pela milícia que atua no local e também que milicianos passaram a restringir a atuação de outros candidatos em campanha eleitoral. Além das investigações sobre homicídios, a ação tem como objetivo buscar provas que indiquem a participação da milícia em campanhas eleitorais feitas com financiamento de candidatos por eles apoiados.