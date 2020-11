Vítimas deram entrada na UPA da Vila Kennedy Arquivo/ Reprodução do Facebook Padre Miguel News

Por O Dia

Rio - Duas pessoas foram baleadas na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o 14º BPM (Bangu) foi acionado e localizou duas pessoas feridas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila Kennedy.



Segundo a PM, a ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu). De acordo com o "Bom Dia Rio", da TV Globo, as primeiras informações apontam que a dupla foi baleada por criminosos ao entrar por engano na comunidade. Até o momento, a Polícia Civil não deu detalhes sobre o caso. Como os nomes das vítimas não foram informados, não há informação sobre o estado de saúde delas.