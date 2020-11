Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 10:20 | Atualizado 06/11/2020 10:56

Rio - Subiu para 12 o número de pacientes mortos após o incêndio que atingiu o prédio 1 do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, há quase duas semanas. Quatro idosos que estavam internados na unidade federal e precisaram ser transferidos para outros hospitais tiveram seus óbitos confirmados entre quarta-feira (4) e quinta-feira (5).



Segundo a Secretária de Estadual de Saúde, o aposentado Jorge Luiz Alves de Araújo, 63 anos, estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha. Ele morreu na madrugada de quarta-feira. Ele estava em tratamento contra um câncer generalizado no HFB.



Outras três idosas que estavam hospitalizadas em estado grave, em unidades da Prefeitura do Rio, são os outros óbitos confirmados.



Na quarta-feira o HFB abriu quatro prédios — 3, 4, 5 e 6 — para consultas, exames e outros serviços. O prédio atingido pelas chamas deve ser reaberto no início de 2021.

A Polícia Federal investiga o caso. Peritos ainda não divulgaram o laudo.



VITIMAS MORTAS APÓS O INCÊNDIO



- Marcos Paulo Luiz, de 39 anos



- Núbia Rodrigues, de 42 anos



- Mulher, de 83 anos, ainda não identificada



- Mulher, 73 anos, ainda não identificada



- Homem, 70 anos, ainda não identificado



- Menina de 1 ano, ainda não identificada



- Homem de 93 anos, ainda não identificado



- Mulher de 61 anos, ainda não identificada



- Jorge Luiz Alves de Araújo, de 63 anos



- Mulher, ainda não identificada



- Mulher, ainda não identificada



- Mulher, ainda não identificada