AquaRio completa 4 anos Cléber Mendes/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 11:05 | Atualizado 06/11/2020 11:06

Rio - São quatro anos de sucesso e mais de 4 milhões de visitantes que, até hoje, se deslumbram quando conhecem de perto as maravilhas da biodiversidade marinha. Inaugurado em 9 de novembro de 2016, o Aquário Marinho do Rio é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e referência em projetos de conservação. Com tantos motivos para comemorar, o AquaRio celebra o aniversário de um jeito diferente: um bolo cenográfico será colocado dentro do Grande Tanque Oceânico e os mergulhadores farão a festa debaixo d’água. O parabéns será cantado às 14h e terá a presença do carismático mascote Zé Tubarino.

Além disso, o AquaRio irá presentear seus visitantes e dar 20% de desconto em todos os bilhetes. Para participar, é necessário fazer o cadastro no blog do AquaRio, até segunda-feira. Após realizada a inscrição, o visitante receberá na terça-feira um link para fazer a compra do bilhete, válido para visitas de segunda à sexta, no período de 10 a 30 novembro.

“Não importa se você entra pela primeira vez ou se já foi várias vezes. Não há uma única vez que o visitante não se encante pela exuberância da vida marinha e não se conscientize sobre a necessidade de conservá-la”, diz Rafael Franco, biólogo marinho e responsável técnico da área de Biologia.

Um ano cheio de novidades

Durante cinco meses, o AquaRio teve de interromper a visitação por conta das medidas restritivas de circulação de pessoas. No entanto, as pesquisas em prol da conservação da biodiversidade marinha continuaram.

Uma das mais significativas e que teve resultado no período, foi a que trata da conservação das raias-borboletas (Gymnura altavela), nativas do litoral brasileiro e ameaçadas de extinção. No mês de junho, três novos filhotes nasceram e se juntaram aos mais de três mil animais. A atração carioca é a única instituição no mundo realizar a reprodução desta espécie de peixe.

Ainda durante o fechamento, o dia a dia da equipe técnica — formada por biólogos e veterinários — pôde ser acompanhado através de uma programação de lives que serviu para entreter e, ao mesmo tempo, conscientizar o público durante os dias de isolamento social. A ação “Em casa com o AquaRio”, trouxe curiosidades sobre os bastidores.

E é no bastidor, ou melhor, na área de quarentena que estão os mais de mil animais marinhos — dentre eles, tubarões, corais, cavalos-marinhos, anêmonas e estrelas-do-mar — resgatados durante a “Operação Poseidon”, que ocorreu em outubro. O equipamento acolheu os animais resgatados do tráfico que estão sendo assistidos por uma equipe especializada de veterinários e biólogos. Em breve, deverão ir para os tanques do circuito de visitação e farão parte da campanha educacional sobre a importância do combate ao tráfico de animais.

Visitação segura pós-reabertura

Desde a reabertura, a visitação sofreu ajustes e segue as regras de distanciamento social. Logo na entrada, os visitantes passam por um ponto de triagem para aferição da temperatura corporal e higienização dos calçados em tapete sanitizante.

O acesso ao terceiro andar, local onde o circuito tem início, é feito pela rampa e ao longo de todo o trajeto, totens indicarão os cuidados necessários para uma visitação segura. Mais de 50 dispensers de álcool em gel, além de quatro estações de higienização acionadas por pedais, estão disponíveis no trajeto, que passou a ser demarcado para evitar aglomerações.

O uso de máscara durante a permanência no local é obrigatório, mas nada de comprometa a experiência única de apreciar a vida marinha e a exposição de esculturas gigantes, que foram produzidas com resíduos coletados em mutirões de limpezas de praias.

Serviço

Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)

Horário de funcionamento:

Das 10h às 17h, com entrada no circuito até às 16h, durante a semana;

Nos fins de semana e feriado, abre das 9h às 18h, com entrada no circuito até às 17h.

Ingressos de 10 a 30/11 (Exclusivo campanha Aniversário AquaRio):



A partir de R$ 56 (crianças de 3 a 11 anos - brasileiros e estrangeiros; jovens de 12 a 21 anos (brasileiros); estudantes (brasileiros); pessoas com mais de 60 anos (brasileiros) e pessoas com deficiência (brasileiros e estrangeiros)

R$ 56 (moradores e pessoas nascidas no Estado do Rio de Janeiro)

R$ 80 (turistas brasileiros)

R$ 88 (cidadãos do Mercosul)

R$ 112 (ingresso individual estrangeiros que não se enquadrem nas modalidades acima)