UPA Divulgação Prefeitura

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 12:07 | Atualizado 06/11/2020 12:07

Rio - Uma jovem de 17 anos morreu após ser baleada na cabeça em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio na noite desta quinta-feira (5). A vítima, identificada como Hevelyn da Sant'Anna Rosa, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Grande I e, apesar do esforço da equipe médica, veio a óbito. A unidade constatou que mulher estava com uma ferida feita por disparo de arma de fogo. Há uma suspeita de que ela tenha sido vítima de feminicídio.



A jovem estava com uma pessoa dentro de um carro, que foi localizado dentro da comunidade da Carobinha. A suspeita é que ela tenha sido baleada na comunidade. O corpo está no Instituto Médico Legal e a família deve comparecer nesta tarde.

Perícia da Delegacia de Homicídios foi acionada e está investigando o caso.