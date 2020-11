feira sao cristovao Divulgação

Rio - No clima dos seus 75 anos, a Feira de São Cristóvão retoma a música ao vivo em seus palcos e restaurantes. As pistas de dança de forró também voltam a funcionar neste fim de semana. O equipamento municipal segue a nova fase de flexibilização da economia liberada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.



A retomada será feita com cautela e cuidado, seguindo as recomendações sanitárias. O uso de máscaras será obrigatório e a orientação é de que os frequentadores evitem aglomerações. Também foram instalados informes com as "regras de ouro" da prefeitura, além de marcação e sinalização de fluxo para pedestres e grades em frente aos palcos.



“Estamos alinhados com as recomendações sanitárias. Um novo tempo e esse final de semana é especial. É saudade no peito. É dia de almoçar em nossos restaurantes, e curtir um forró e música ao vivo. Não esqueça sua máscara em casa”, diz a gestora municipal da Feira de São Cristóvão, Magna Fernandes.



A nova fase, batizada de conservadora, também libera o serviço self-service em bares e restaurantes, comércio com horário livre de funcionamento e pontos turísticos com 2/3 da capacidade, além de eventos esportivos de rua com pré-aprovação da Vigilância Sanitária do Rio.