Por O Dia

Com 22 anos de carreira, o ator Oscar Calixto estreia com o seu primeiro protagonista na televisão. Interpretando o personagem Arrebita, na série original da Fundação Cesgranrio, Brasil Imperial, o artista invade as telas dos assinantes da plataforma Amazon Prime Video, a partir de amanhã.

A produção se passa entre 1807 e 1822, quando acontece o processo de independência do Brasil, e é centrada no momento histórico que vai desde a decisão da Família Imperial de vir para o país até a volta de Dom Pedro à Portugal, após a independência. Com direção de Alexandre Machafer, a série é contada pelo personagem de Oscar, que vem para o país com a Corte.

"O meu personagem é um homem do povo, um serviçal da corte portuguesa. Ele vive um romance com Ana do Congo, interpretada por Jéssica Córes. É extremamente inteligente, ágil, perspicaz, detém o poder da retórica, sabe ler e escrever. E isso, para um homem do povo daquela época, já era muita coisa. Achei interessante a construção da narrativa, porque funciona quase como que a história do Brasil sendo contada a partir do olhar sobre a vida de um homem do próprio povo. É um extrato de 15 anos da nossa história", conta Oscar.

A direção da produção é de Alexandre Machafer e narrativa de Antônio Ernesto Martins. Em toda a trama, apenas os personagens de Calixto e Córes são ficcionais, mas eles também têm um pouco de histórias encontrados em pesquisas de cartas e textos antigos, com relatos e impressões das pessoas mais simples e sobre a vida do povo da época.

"Eu sou um ator que gosta de desafios e que tenta driblar o "lugar comum". Gosto do risco e me sinto muito à vontade quando tenho liberdade de criação. Já trabalhei com diretor brasileiro, argentino, mexicano, cubano, italiano, japonês, libanês, americano e londrino. Cada um lida com o set de uma forma, isso me trouxe uma riqueza muito grande e, com cada um deles aprendi algo muito precioso sobre o nosso ofício, sobre ser ator. Tudo isso está em mim de alguma forma."

Natural de Maceió, mas carioca de coração, o ator, que mora na Barra da Tijuca já produziu, dirigiu e atuou em mais de 20 produções teatrais e já fez diferentes personagens na televisão, sendo um dos mais marcantes o Carlos Barbosa da novela Rock Story, da TV Globo. Aos 41 anos, também fez trabalhos na GNT, Multishow e na RecordTV.

Além disso, integra o elenco da série A Divisão, que tem direção geral de Vicente Amorim e chegou recentemente ao Globoplay. Fora das telas de TV e dos palcos, o artista já fez cinema em outros países, como Honduras, México e Buenos Aires, onde morou por um ano e rodou dois longas e um curta. Nas telonas brasileiras, Oscar também vai estrear em breve com o filme Para onde levam as ondas, dirigido por Dan Albuk, com o personagem Pablo.

"O que posso adiantar sobre o Pablo é que ele trabalha em uma funerária, que é um cara bem divertido e meio 'fora da casinha'. Foi um prazer enorme trabalhar com o Albuk e todo o elenco. Eu e o Dan nos entendemos muito bem desde o primeiro instante. Eu não o conhecia, fiz um teste e um ano depois ele me chamou para fazer o Pablo. O Dan é um diretor muito generoso e absolutamente fora do lugar comum. Me deixou muito à vontade para criar o Pablo."