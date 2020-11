Por O Dia

Moradores de Paciência, Santa Cruz e Sepetiba apaixonados por fotografia têm até amanhã para participar da exposição Memória do Presente: Olhar, Ver e Enxergar a Pandemia, do projeto Museu de Rua. A iniciativa pretende refletir as angústias e desafios da educação e vida em comunidade dos moradores da Zona Oeste, em especial da juventude periférica, no período de isolamento.

O projeto vai escolher cinco jovens com idades entre 15 a 29 anos e pagar uma ajuda de custo de R$ 600 e mais R$ 100 para passagem e alimentação, durante um mês. Os jovens selecionados vão participar de bate-papos, oficina de fotografia e um treinamento criativo, para serem ouvidos e terem liberdade para captar as imagens que os afetam.

Depois das atividades, será realizada uma expedição fotográfica nas ruas com os jovens, que vão registrar cenas do cotidiano. As fotos serão lançadas na exposição em modelo virtual, no Instagram do projeto, e em um e-book.

"O objetivo é perceber esses jovens como sujeitos, provocá-los a olhar, ver e enxergar a comunidade onde vivem, documentando a pandemia, treinando sua sensibilidade artística e as narrativas em si", explica Pablo Ramoz, idealizador do projeto.

Para se inscrever, basta acessar http://bit.ly/MemoriadoPresente, preencher o formulário e anexar uma foto que goste, podendo ter sido tirada pelo candidato ou não. A intenção é entender, inicialmente, o olhar do interessado sobre a fotografia. A exposição é uma iniciativa da Trilhos Produções Artísticas, de Santa Cruz, em parceria com o Coletivo XXIII e da Ternium Brasil.

O Museu de Rua é um projeto com metodologia de construção compartilhada em territórios populares e pretende oferecer aos moradores um espaço comunitário, participativo, dinâmico, pedagógico e que inclua a maior parte dos jovens da região.