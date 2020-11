Por O Dia

A rede Força Máxima de Ensino inaugura sua primeira unidade na Zona Oeste do Rio, no próximo ano. A escola, que será aberta no bairro de Campo Grande, vai atender alunos desde o 1º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio, com cursos preparatórios militares e de medicina, em dois turnos e horário integral.

Em uma área de aproximadamente 600 metros quadrados, a instituição, que vai ficar na Estrada do Monteiro 462, contará com salas de aula modernas, confortáveis e colaborativas, espaços de convivência climatizados e quadra poliesportiva coberta. A unidade tem entre os destaques a educação bilíngue, que utiliza a língua inglesa no cotidiano, desde o Ensino Fundamental.

A escola tem capacidade para receber cerca de 400 estudantes. O local foi idealizado para o ambiente escolar, é de fácil acesso e foi reformado, em um projeto arquitetônico moderno e inovador, desenvolvido para estimular a criatividade e o prazer pela aprendizagem. A expectativa é efetivar 250 matrículas no primeiro ano.

"Campo Grande é uma região de grande potencial, onde as pessoas valorizam e buscam ensino de qualidade. A metodologia pedagógica da escola é inovadora, com alfabetização bilíngue e valor acessível", explica o diretor pedagógico, Fábio Rodrigues.

Segundo o diretor o grupo está investindo também no quadro de colaboradores, através de rigorosos processos de seleção e treinamento. A rede ainda promove uma campanha de "Bolsão", que oferece descontos nas mensalidades de todas as unidades. O regulamento para participar pode ser conferido em www.colegioforcamaxima.com.br/bolsao2021.

A prova será aplicada no dia e hora de preferência do candidato e será 100% on-line. O link que com a avaliação será enviado para o e-mail de cadastro e os participantes terão duas horas para terminar. Não haverá a aplicação de segunda chamada. Também não será permitido nenhum tipo de consulta no decorrer da prova, que será adaptada aos diferentes segmentos, seguindo o padrão de prova e de pontuação.