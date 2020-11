Polícia Federal deflagra operação contra abuso e à exploração sexual infantil Foto: Divulgação / Polícia Federal

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 16:42 | Atualizado 06/11/2020 18:25

Rio - A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, uma ação em combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª e 8ª Vara Federal Criminal, nos bairros do Méier, Caju e Benfica. Dois homens foram presos.



Os investigados, alvos da operação Rastreado, foram presos em flagrante com vídeos e/ou arquivos que retratam pornografia infantil, indicando fins sexuais com crimes previstos em artigos do Estatuto da Criança e Adolescente.



Os presos foram rastreados pela PF na internet por meio de ferramentas de inteligência artificial e outras técnicas de investigação cibernética.



Um dos presos, de 54 anos, vendia os vídeos em formato DVD em uma plataforma de e-commerce com descrição do seu conteúdo, indicando que alguns tinham sido produzidos no Brasil e outros na Europa, em cenários como reuniões familiares, festas, clubes e praias, contendo preço e forma de envio.



Já o outro, de 48 anos, tinha diversas contas na internet para transmitir e compartilhar arquivos de crianças exploradas sexualmente. Segundo os agentes, em apenas três meses, em meio à pandemia, o suspeito transmitiu aproximadamente 18 mil arquivos de violência sexual contra menores.



As ordens judiciais foram cumpridas para obter mais provas, bem como a participação de outras pessoas nos crimes ou envolvidas na divulgação e comercialização das mídias.



Todo o material apreendido será periciado para identificar as vítimas e outros suspeitos de participação nos crimes.



Os presos responderão pelos crimes previstos nos artigos 241, 241-A e 241-B, todos do ECA, além de outros que possivelmente virão à tona por conta da operação desta sexta, como a produção ou gravação dos vídeos, estupro de vulnerável e outros.



As penas previstas para os crimes podem chegar a oito anos de prisão.