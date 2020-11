Por O Dia

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) recebeu um equipamento especial para corte de troncos remanescentes de podas e remoções de árvores realizadas na cidade. A máquina, conhecida como Serra-Fita, foi doada pela empresa Trial e trará mais agilidade e eficiência ao serviço, garantindo uma quantidade maior de peças de mobiliário urbano que serão usadas nas revitalizações de praças em todas as regiões do Rio.

Um tronco que renderia dois bancos, com a Serra-Fita é capaz de produzir até seis unidades. Com o trabalho manual, o gari levava até 30 minutos para cortar o tronco e, em média, duas horas para lixar. Com o novo maquinário, o mesmo tronco pode ser cortado em apenas 40 segundos e, pela qualidade do corte, o gari leva apenas 20 minutos para lixar a superfície da peça antes de transformá-la em mobiliário urbano.

Presente à entrega do equipamento na oficina da Comlurb no Catiri, em Bangu, Zona Oeste da cidade, o diretor da Trial, Julius Stepansky, reconheceu a importância do trabalho realizado na Comlurb.

"Entendemos a enorme importância da Comlurb para a cidade do Rio. É necessário olharmos de forma mais inteligente para esses materiais e entender o valor que eles têm, antes de descartá-los em aterros. Espero que mais empresas entendam que o gerenciamento correto de resíduos é uma forma de economizar recursos e valorizar cada vez mais o meio ambiente", disse.

"A Serra-Fita vai ser um divisor de águas no nosso trabalho, pela otimização dos serviços e por garantir mais segurança aos garis. A máquina beneficia a todos: a Comlurb, os empregados da companhia e os cariocas, que ganham lindíssimos mobiliários feitos com troncos", resumiu a Coordenadora da Coleta Seletiva da Comlurb e responsável pelo serviço de revitalização de praças na Companhia, Jussara Macedo.