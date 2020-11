Material foi encontrado em tubos de pasta de dente Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 17:44 | Atualizado 06/11/2020 17:45

Rio - Policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), do presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna, apreenderam, nessa quinta-feira, 30 invólucros de erva seca picada, supostamente maconha, durante a entrega de encomendas recebidas via sedex, na unidade prisional.



Os materiais estavam dentro de tubos de pasta de dente e foram encaminhados à 143ª DP (Itaperuna). Os presos que receberiam a encomenda sofrerão as sanções disciplinares cabíveis.