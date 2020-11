Agentes apreenderam mais de 770 kg de cocaína no Porto do Rio Divulgação

Por O Dia

Rio - Uma operação conjunta entre as polícias Civil (Core) e Federal, além de agentes da Receita Federal (DIREP) apreendeu, nesta sexta-feira, mais de 770 kg de cocaína pura no Porto do Rio e em Portos Secos no bairro do Caju, na Zona Norte da cidade. A ação segue em andamento.



Segundo os agentes, inúmeros contêineres ainda passam por inspeção no Terminal da MultiRio, inclusive com o auxílio de cães farejadores da Core. Além disso, produtos destinados à exportação estão sendo verificados por agentes em Portos Secos.



Grande parte da droga estava escondida em malotes grandes, utilizados para enviar minério de silício para a Europa.



Ainda conforme os policiais, o prejuízo ao crime organizado já ultrapassa a cifra de R$ 300 milhões apenas com a quantidade de cocaína já apreendida.