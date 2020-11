Polícia prende acusados de homicídio Foto: Divulgação / Polícia Militar

Publicado 06/11/2020 18:42 | Atualizado 06/11/2020 19:01

Rio - A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira dois homens suspeitos de cometer um homicídio no Pará. Os primos Bruno Barreiros da Silva e Rodrigo Jefferson Barreiros Cordovil são suspeitos de assassinar uma pessoa na noite de Natal, em 2009, com diversos tiros.

Os criminosos estavam sendo monitorado pela Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), P2 do 18° BPM e pela Delegacia de Roubos e Furtos. Através de cruzamento de dados dos dois, foi descoberto onde estavam escondidos, em Jacarepaguá, Zona Oeste. Rafael foi preso na própria casa, enquanto Bruno foi preso enquanto trabalhava na portaria de um condomínio de classe média.

Eles estava sendo monitorado há cerca de um ano em um trabalho conjunto entre a PCERJ e a PMERJ, Policia Civil do Estado do Pará, através da Delegacia de Vila dos Cabanos, que descobriam a conexão entre criminosos do estado com o Rio de Janeiro, quando foi feita a prisão do traficante Merran, na Rocinha, Zona Sul. O criminoso também é do Pará.



Contra Rodrigo Jefferson Barreiros Cordovil constam três mandados de prisão por homicídio qualificado, expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém e da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.