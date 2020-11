Ação truculenta foi filmada por passageiros Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 19:38 | Atualizado 06/11/2020 19:43

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um artista de rua sendo enforcado por seguranças dentro de um vagão na estação Jardim de Alah, entre os bairros Leblon e Ipanema, na Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira.



Nas imagens, passageiros questionam o motivo do segurança enforcar o artista com força. De acordo com os relatos, o segurança só parou de apertar o pescoço quando as pessoas começaram a filmar. Confira:

Publicidade

Segurança é flagrado dando 'gravata' em artista de rua no metrô do Rio. Ação truculenta foi filmada por passageiros. #ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/QZBtTR8dC0 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 6, 2020

Em nota, o MetrôRio informou que "a confusão começou após um cliente, que estava fazendo apresentação no interior do trem, se recusar a encerrar a atividade e a usar máscara"; e que o episódio "está sendo apurado internamente para as devidas providências. A concessionária não admite qualquer ação violenta por parte dos seus colaboradores". Confira a nota na íntegra:

Publicidade

"O MetrôRio informa que o episódio registrado na tarde desta sexta-feira, dia 6, está sendo apurado internamente para as devidas providências. A concessionária não admite qualquer ação violenta por parte dos seus colaboradores.



A concessionária esclarece que a confusão começou após um cliente, que estava fazendo apresentação no interior do trem, se recusar a encerrar a atividade e a usar máscara. Ele foi orientado sobre a legislação vigente, bem como quanto as decisões do Poder Judiciário, que proíbem apresentações artísticas no interior dos trens, e também sobre a obrigatoriedade do uso da peça de proteção, conforme determina a lei.



Publicidade