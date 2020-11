Espaço Favela estreou na edição de 2019 do Rock in Rio Rock in Rio / Divulgação

Publicado 08/11/2020 04:00

Rio - Cem dançarinos de favela do estado vão participar de uma disputa virtual que pode levá-los ao palco do Espaço Favela do Rock in Rio 2021. Eles vão fazer parte do Dance-Off, o primeiro reality show de batalha de dança com dançarinos das favelas do Rio.

O primeiro desafio do grupo é conquistar o apoio popular, através de votação, que acontecerá desta terça-feira até domingo. Durante esses seis dias, o público verá no site da Game XP, organizadora do concurso, os vídeos das apresentações de cada candidato, para escolher seu favorito. Apenas 50 deles vão para a próxima etapa.

Os 50 classificados vão passar por uma nova peneira, desta vez com curadores do evento, que vão aprovar apenas 25 deles. No dia 20, os aprovados vão passar por um outro desafio, inspirado no filme Fame, quando serão escolhidos os 16 integrantes do reality.

Os 16 participantes vão se apresentar ao longo de quatros terças-feiras, de 24 de novembro a 15 de dezembro, sempre às 22h em um programa que será apresentado pela Lellê e transmitido pelos canais oficiais da Game XP, no TikTok e no Youtube, além do canal Música Multishow, no Youtube.

Os 16 dançarinos do programa já serão contratados para dançar no Espaço Favela do Rock in Rio 2021. O grande campeão do reality ganhará R$ 20 mil. Os demais também serão premiados em dinheiro (2º lugar: R$ 15 mil; 3º lugar: R$ 10 mil; 4º lugar: R$ 5 mil; 5º ao 8º lugar: R$ 2 mil; 9º ao 16º lugar: R$ 1 mil).