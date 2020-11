Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 08:25 | Atualizado 07/11/2020 09:04

Rio - A Polícia Civil investiga provável caso de feminicídio que teria acontecido no fim da noite desta sexta-feira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo denúncias de vizinhos, a vítima, identificada como Vanessa Costa, de 32 anos, foi morta pelo companheiro e teve seu corpo jogado em um rio próximo à casa onde vivia no bairro Vila Pauline.

De acordo com registro de ocorrência da PM, policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para ocorrência, mas ao chegarem no local não encontraram o homem, apontado como suspeito pelos vizinhos da vítima. O corpo de Vanessa teria sido tirado do córrego pelos próprios moradores e levado para a entrada da comunidade.

No Facebook, usuários compartilham a foto do suposto responsável pelo crime e pedem justiça. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A divisão já realizou perícia no local, mas segue fazendo diligências em busca do responsável pelo crime.