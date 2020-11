O recém-nascido Bento com os pais Anne Gabrielle Muniz e César Albuquerque Arquivo Pessoal

Por HUGO PERRUSO

Publicado 07/11/2020 12:24 | Atualizado 07/11/2020 14:44

O pequeno Bento não quis esperar chegar ao hospital e optou em vir ao mundo dentro de um elevador de um prédio em São Gonçalo, na última quarta-feira (4/11). Apesar do susto, os pais Anne Gabrielle Muniz e César Albuquerque agiram rapidamente por instinto e o parto ocorreu rapidamente e sem problemas, tudo registrado pela câmera de segurança do condomínio.

Segundo César, a noiva Gabi começou a sentir desconforto na madrugada de segunda-feira (2) para terça-feira e eles foram para o hospital em Icaraí, mas ainda não era o momento do nascimento. Na manhã seguinte, novo alarme falso. Mas as dores ficaram muito fortes na madrugada de quarta-feira e desta vez Bento quis nascer, com 40 semanas.

"Olha, sinceramente teve o susto inicial por ser elevador. Mas depois foi tranquilo, tudo no instinto. A Gabi sentiu que ele ia nascer, segurou a cabeça, que era a nossa maior preocupação, e eu fui para baixo, entre as pernas dela, para amortecer o corpo dele nos meus braços. Depois fomos de carro e o Bento já estava mamando. Mesmo com hospitais mais próximos, estava tudo tranquilo e optamos ir para onde ele estava programado para nascer", recorda César, em entrevista a O DIA.

Os bastidores do vídeo também guardam uma cena curiosa. É possível ver que Gabi e a mãe entram no elevador e esperam alguns segundos por César. O motivo? A cachorrinha da família fugiu para o corredor quando a porta foi aberta e César precisou ir pegá-la, atrasando alguns segundos. Por sorte, conseguiu chegar ao tempo para o parto.

A camisa utilizada e que ficou toda suja, o pai coruja já avisou que não pretende lavar. Vai deixar como recordação do dia. Assim como o vídeo da câmera de segurança do elevador, que resolveu um problema.

"Por causa da pandemia, estávamos no dilema se deveríamos contratar o serviço de filmagem e fotografia para o nascimento. Acabou que saiu de graça (risos)", brincou César.

O pequeno Bento passa bem e segue no Hospital Icaraí sob observação, tratando uma alergia no olho após reação a um colírio.