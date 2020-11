Manifestação contra ação do TRE em Anchieta Foto: Divulgação

Rio - Integrantes do coletivo A Liga (PSB) fizeram uma manifestação neste sábado, às 9 horas, em Anchieta, no mesmo local onde um fiscal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) apontou uma arma para o candidato Pedro Gerolimich . Em discurso, criticaram a ação do representante do Tribunal e ressaltaram suas propostas para uma nova política. Apoiadores do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) acompanharam o ato, mas sem confrontos.

Pedro lembrou que casos de abuso de autoridade vêm acontecendo ao longo dos anos na política brasileira, impondo medo nos candidatos de oposição. "O que iniciamos hoje é fazer com que as pessoas possam participar da democracia. Atitudes como a que aconteceu no último sábado, não podem se repetir”, afirmou.



Populares que passavam pelo local mostravam apoio ao candidato. O ocorrido foi no sábado, 31, em Anchieta, às 11h, quando fiscais do TRE-RJ, sem apresentar nenhum documento e sem usar máscaras, deram ordem de apreensão de todo material legal de campanha da candidatura coletiva do PSB - A Liga. Ao ser questionado pela abordagem, um deles apontou uma arma para Pedro do Livro, assustando quem estava no local.

As gravações da ação viralizaram na internet, gerando a indignação de populares e diversos partidos políticos.