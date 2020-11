Japonay rima com o cotidiano dos passageiros nos vagões Arquivo Pessoal

Por Maria Clara Matturo*

Publicado 07/11/2020 16:40 | Atualizado 07/11/2020 17:32

Com muita rima e um sorriso no rosto, Ricky Braga, também conhecido como Japonay, voltou a rimar nos vagões do metrô, neste sábado, depois de levar uma "gravata" de seguranças do metrô e viralizar nas redes sociais. O artista contou ao O DIA que não quis corresponder a agressividade com a qual foi abordado e por isso teria continuado a rimar, ocasionando o momento de violência. Apesar do episódio ruim que viveu, o jovem ganhou mais de oito mil seguidores de um dia para o outro e já recebeu até convite de cantora famosa para gravar uma colaboração.

Depois de receber uma 'gravata' de segurança do metrô e viralizar nas redes sociais, mc de freestyle volta a rimar nos vagões do metrô e faz sucesso

Apesar de ter ficado conhecido por um episódio de violência, Ricky contou como começou a fazer arte nos vagões do Rio: "tudo começou quando uns amigos meus que faziam dança me chamaram, fui lá brinquei, aprendi e um ano depois começamos a fazer break dance no vagão. Nessa época já escrevia poesia e rimava em algumas batalhas então queria entrar no vagão com a rima. Agora eu faço freestyle, é um estilo que o mc que rima com o que vê no momento, reparo no estilo das pessoas e faço no improviso".



Empolgado e com paixão na voz, o jovem afirmou que a arte é sua única fonte de renda. "Isso é o que me mantém, minha primeira fonte de renda, eu faço essa arte e aqui fora estou tentando aprender sobre o mercado financeiro, tento um extra, mas só o metrô está me dando retorno", disse.



O retrato de uma classe



Depois de ter gerado uma comoção na internet, Japonay disse que os artistas passam por situações como essa frequentemente e explicou como aconteceu o momento em que foi enforcado: "o meu modo de falar foi o que fez eles agirem desse jeito. Eles me abordaram e pediram pra eu acompanhar eles e eu perguntei "como assim?", questionei a agressividade e o segurança falou que eram meios necessários, mas eu não queria corresponder a violência, então continuei rimando e foi quando aconteceu tudo aquilo que apareceu no vídeo".



Neste sábado, dia seguinte do episódio, o mc voltou aos vagões e foi bem recebido. "Algumas pessoas vieram falar comigo, foi muito constrangedor pra mim. Hoje eu fiz apresentação no vagão e as pessoas me reconheceram e me ajudaram, ficaram muito comovidos com tudo que aconteceu", contou Ricky.



Próximos passos



Mesmo estando conhecido pela sua arte, Ricky contou que ficou tímido com toda a repercussão nas redes: "por mais me vejam fazendo arte no metrô, eu sou tímido, tenho medo de lidar com uma possível explosão nas redes sociais. De ontem para hoje ganhei quase oito mil seguidores e a cantora Zoo me chamou pra fazer um feat com ela".



Como todo artista, Japonay já tem os seus próximos passos previstos. "Até então, quero aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo pra mim, mas quero fazer a mesma coisa, continuar pagando minhas contas, juntando pra investir em um estúdio. Estou com quatro músicas pra lançar, fiquei parado no tempo da pandemia e não tá sobrando muito, mas to com planos de lançar isso tudo em breve", finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro