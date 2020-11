Morador mostra tiroteio na noite deste sábado no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 20:24 | Atualizado 07/11/2020 21:41

Rio - Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, relatam uma série de tiros na região. Os depoimentos começaram há aproximadamente uma hora. "Cuidado quem estiver na rua minha gente", disse uma moradora. "Blindado e trator na rua 9, Vila Verde", avisou outro.

Operação no Complexo do Salgueiro: Ação é para impedir a realização de um baile clandestino. Há blindados e escavadeira para retirada de barricadas na região. Traficantes atirando a esmo na descida do Vila Verde, na Estrada das Palmeiras @saogoncalo_RJ @InformeSG @alertario24hrs pic.twitter.com/CrjGuitxw5 — insta/face @SGOurgente (@SGOurgente) November 7, 2020

De acordo com as primeiras informações, haveria uma operação no local para impedir um baile clandestino. Ainda segundo os relatos, três blindados e uma escavadeira estão no local para retirada de barricadas. Moradores contam nas redes sociais que traficantes estão atirando a esmo.

"Operação no Salgueiro, e as sirenes não param de tocar... Que Deus proteja a todos!", escreveu um morador no Twitter.