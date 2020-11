Dono da JJ Invest é preso na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 09:17 | Atualizado 09/11/2020 10:15

Rio - Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) prenderam, na manhã desta segunda-feira, o dono da JJ Invest, apontado como o maior operador do esquema de pirâmides do país. Jonas Jaimovick foi preso na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações da especializada, o esquema causou um prejuízo de R$ 170 milhões a mais de 3 mil vítimas. Além de Jonas, oito pessoas também foram indiciadas por suspeita de obtenção de lucro com a pirâmide financeira. Os suspeitos ofereciam aos investidores um lucro de 10% a 15% mensais para aumentar a carteira dos clientes.

A JJ Invest ficou conhecida no cenário nacional após patrocinar times de futebol e após alguns artistas e ex-jogadores também investirem na pirâmide e perderem bastante dinheiro.

A polícia informou que Jonas responde mais de 30 inquéritos somente no Rio de Janeiro, mas também há processos contra ele em São Paulo, Maranhão, Recife e Ceará, e ações na esfera cível pedindo ressarcimento ao próprio Jonas e à JJ Invest. Estima-se que em todo o país existam mais de 3 mil vítimas, com algumas pessoas perdendo até mais de R$ 1 milhão.