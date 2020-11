Por O Dia

10/11/2020

Os Jogos Estudantis 2020 vão proporcionar a inclusão de pessoas com deficiência em mais três modalidades. Na edição deste ano, promovida pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e patrocinado pela Enel Distribuição Rio, a bandeira da inclusão chega ao Atletismo e Natação, além dos eSports com os jogos de xadrez, Fortnite, Clash Royale e Fifa 2020.

"Sabendo da importância que o esporte possui no desenvolvimento dos jovens com deficiência, é fundamental darmos oportunidade e mais espaço para a prática e competição. E, por isso, estamos inserindo nos Jogos Estudantis estas modalidades, como mais uma forma de inclusão socioesportiva. Desde o início desta gestão, comemoramos várias ações e criações de esferas que fortalecem o espírito de superação, envolvendo também suas famílias", celebra Felipe Bornier, Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude.

Além das modalidades que terão participação de pessoas com deficiência, os jogos terão ainda competição de vôlei de praia, tênis de mesa, ginástica rítmica, em modelo virutal, e as novidades handbeach, surf, fut7, basquete 3x3, corrida virtual e skate. As inscrições são gratuitas e online. Os interessados devem acessar o site www.jogosestudantisrj.com.br e o Instagram @jogosestudantisrj.

"Já é sabido a importância do esporte na vida das pessoas com deficiência, e oferecer a oportunidade de participarem desta competição é reflexo de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria, de inserção socioesportiva em grandes eventos. Mais do que uma competição, estamos focados nos reflexos que este momento terá ao longo de suas vidas", afirma Valnei Costa, Superintendente de Inclusão Socioesportiva, da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude.

Podem participar estudantes de escolas públicas e particulares de todo o Rio com idades entre 12 e 17 anos. As inscrições podem ser feitas com autorização de um responsável técnico e legal, não sendo mais necessária inscrição direta da escola. O evento seguirá protocolos rígidos para evitar a propagação do novo coronavírus.

"A edição 2020 dos Jogos Estudantis do Estado do Rio de Janeiro tem várias novidades e a inclusão de modalidades para jovens estudantes com deficiência é uma grande conquista. Acreditamos que o esporte é uma importante ferramenta e este evento se torna uma celebração do desporto escolar, inclusivo e participativo, mesmo em tempos de pandemia" comenta a coordenadora dos Jogos Estudantis, Priscilla Honório.

As primeiras competições, de Xadrez, Fifa 2020, Fortnite e Clash Royale, acontecem entre os dias 23 de novembro e 4 de dezembro. No dia 28 de novembro, é a vez do Tênis de Mesa, Skate e da Corrida Virtual, que vai até o dia 19 de novembro. Entre os dias 3 e 6 de dezembro, ocorre a competição de Surf, e entre 5 e 6 de Handbeach. As disputas de Natação e Ginástica Rítmica virtual são no próximo dia 6. Atletismo e Basquete 3x3 acontecem entre 11 e 13 de dezembro. Fut 7 e Vôlei serão disputados entre 17 e 20 de dezembro.