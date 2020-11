Ex-governador Luiz Fernando Pezão Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 15:49 | Atualizado 09/11/2020 16:08

Rio - O político Luiz Fernando Pezão foi internado, neste domingo, em um hospital no Rio de Janeiro após alegar dificuldades para respirar e teve o diagnóstico de covid-19 confirmado.



Segundo nota do Hospital Unimed-Rio, o ex-governador do Rio "encontra-se internado em leito não intensivo, com quadro estável", e não tem previsão de alta.

Preso em novembro de 2018, quando ainda governava o estado, sob acusação de recebimento de propina, Pezão utiliza tornozeleira eletrônica desde quando foi solto em 2019.

A retirada do equipamento foi discutida, mas ele permaneceu com a tornozeleira, utilizada para monitoramento, já que Luiz Fernando Pezão não pode sair de Piraí, município do Rio de Janeiro sem autorização da Justiça.